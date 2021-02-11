«Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей»: Дуров рассказал о будущем рекламы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему пользователям не нужно беспокоиться о рекламе в мессенджере. Среди выделенных предпринимателем причин — отсутствие рекламы в чатах и отказ от сбора личных данных для таргетинга. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что прочитал статью, в которой пользователям предлагалось не переходить на Telegram из других приложений, потому что «Telegram вскоре представит рекламу». Предприниматель поспешил опровергнуть данное сообщение.

«Пользователи, которые полагаются на Telegram как на приложение для обмена сообщениями, а не как на соцсеть, никогда не увидят рекламу», — заявил основатель мессенджера.

Это относится к приватным и групповым чатам, добавил Дуров. В компании намерены ввести рекламу только в крупных каналах, которые читают множество подписчиков.

Кроме того, Павел в очередной раз указал на разницу между Telegram и WhatsApp-Facebook, сказав, что сбор личных данных пользователей для таргетинга рекламы «аморален» и не будет применяться в мессенджере. По его словам, монетизация сервиса будет происходить с заботой о конфиденциальности пользователей.

Планируется, что реклама в крупных каналах будет контекстной — на основе темы канала, а не на основе пользовательских данных. При этом создатель Telegram хочет скорректировать общую систему создания рекламных сообщений, которая сейчас «хаотична и представлена множеством сторонних рекламных сетей».

Дуров намерен предложить владельцам каналов альтернативную рекламную платформу, которая поможет решить вопрос монетизации. При этом пользователи, при желании, смогут отказаться от просмотра рекламных сообщений.

Предприниматель также отметил, что в мессенджере ведется работа над внедрением систем подписки и сбора средств.

Впервые о планах по монетизации Telegram Дуров объявил в декабре 2020 года. Тогда он рассказал о разработке собственной рекламной платформы и расширении функций для бизнеса.

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