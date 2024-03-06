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Павел Дуров анонсировал новые функции для бизнеса в Telegram

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Павел Дуров анонсировал новые функции для бизнеса в Telegram. Одна из этих функций произведет «революцию» во взаимодействии людей с чат-ботами, заявил бизнесмен. Большинство новых опций появятся в мессенджере уже в этом месяце.

Павел Дуров анонсировал новые функции для бизнеса в Telegram

Основатель Telegram анонсировал появление в мессенджере новых функций для бизнеса. Об этом Павел Дуров сообщил в своем блоге в Telegram. 

«В этом месяце мы добавим больше функций Telegram для бизнеса. Одна из этих функций произведет революцию в том, как люди взаимодействуют с чат-ботами», – написал Дуров.

В Telegram появится опция добавления чат-ботов в качестве секретарей, которые смогут отвечать во всех или выборочных чатах. Искусственный интеллект позволит этим чат-ботам вывести автоматизацию работы с клиентами на новый уровень, отметил Дуров. 

Также Дуров рассказал о новых бесплатных API-интерфейсах для разработчиков, которые станут доступны в этом месяце.

Ранее Telegram запустил первый пакет функций для бизнеса. Среди них – конвертация профиля в бизнес-аккаунт. Пользователи смогут добавлять местоположение, часы работы, использовать автоматические сообщения приветствия клиентов.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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