Павел Дуров анонсировал новые функции для бизнеса в Telegram. Одна из этих функций произведет «революцию» во взаимодействии людей с чат-ботами, заявил бизнесмен. Большинство новых опций появятся в мессенджере уже в этом месяце.
Основатель Telegram анонсировал появление в мессенджере новых функций для бизнеса. Об этом Павел Дуров сообщил в своем блоге в Telegram.
«В этом месяце мы добавим больше функций Telegram для бизнеса. Одна из этих функций произведет революцию в том, как люди взаимодействуют с чат-ботами», – написал Дуров.
В Telegram появится опция добавления чат-ботов в качестве секретарей, которые смогут отвечать во всех или выборочных чатах. Искусственный интеллект позволит этим чат-ботам вывести автоматизацию работы с клиентами на новый уровень, отметил Дуров.
Также Дуров рассказал о новых бесплатных API-интерфейсах для разработчиков, которые станут доступны в этом месяце.
Ранее Telegram запустил первый пакет функций для бизнеса. Среди них – конвертация профиля в бизнес-аккаунт. Пользователи смогут добавлять местоположение, часы работы, использовать автоматические сообщения приветствия клиентов.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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