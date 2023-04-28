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Павел Дуров допустил уход Telegram из Бразилии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о решении обжаловать санкции бразильского суда, которые обязуют App Store и Google Play удалить приложение мессенджера. Предприниматель также допустил уход Telegram из страны.

Павел Дуров допустил уход Telegram из Бразилии

Ранее суд Бразилии предписал операторам и магазинам приложений Google и Apple заблокировать мессенджер из-за невыполнения Telegram требований местных правоохранителей.

Бразильская полиция просила платформу передать данные администраторов неонацистских групп, которые, по мнению спецслужб, могут иметь отношение к нападению на школу в Аракрусе, во время которой погибли четыре человека.

Сообщалось, что мессенджер предоставил часть сведений, но раскрывать контакты отказался. За это суд назначил ежедневный штраф в размере $200 тыс. до момента, пока Telegram не выполнит требования.

Павел Дуров, в свою очередь, заявил, что миссией Telegram является сохранение конфиденциальности и свободы слова во всем мире.

«В тех случаях, когда местные законы идут вразрез с этой миссией или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится уходить с таких рынков», — написал основатель Telegram.

По его словам, подобные решения хотя и непросты, но более предпочтительны, чем «предательство пользователей». Бизнесмен добавил, что платформа обжалует решение бразильского суда и продолжит защищать право пользователей на частное общение.

В начале года Дуров заявил, что Telegram стал самым популярным мессенджером в мире, уступая лишь WhatsApp*. 

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*Принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской.

Фото на обложке: Unsplash

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