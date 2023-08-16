Павел Дуров снимает виллу в ОАЭ за $1 млн в год, пишут СМИ

Предприниматель и миллиардер с российскими корнями Павел Дуров снимает в ОАЭ виллу стоимостью около $1 млн в год. Об этом пишет американский Forbes.

Основатель Telegram проживает в доме в престижном районе Дубая Jumeirah Islands, рассказали источники издания. В 2020 году Дуров опубликовал текст, в котором призвал отказаться от излишнего потребления, которое, по его словам, ведет к истощению ресурсов планеты.

Миллиардер заявил, что «крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. Реальное решение часто противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше».

Дуров также призвал общество стремиться к созиданию и признался, что сотни миллионов на его счету никогда не радовали предпринимателя.

По данным собеседников Forbes, Дуров разместился в вилле площадью 1,4 тыс. кв. м., а стоимость аренды превышает $83 300 в месяц. В доме, добавляют источники, пять спален. Это один из самых дорогих домов в престижном районе.

После выхода публикации издание «Код Дурова» обратилось к своему источнику, близкому к Telegram, который опроверг информацию о переезде предпринимателя в дорогостоящее жилье. По его словам, статья Forbes стала «частью промо-активности Jumeirah Islands».

Павел Дуров переехал в ОАЭ в 2017 году, а в 2022 году получил гражданство этой страны. Также у родившегося в России предпринимателя есть паспорт Франции и Сент-Китс и Невис. В начале года Arabian Business признал Дурова самым влиятельным человеком Дубая.

Фото на обложке: Ibrahim Aslanoglu / Shutterstock