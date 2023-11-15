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Павел Дуров показал интерфейс Telegram для шлема дополненной реальности от Apple

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель Telegram Павел Дуров показал, как будет выглядеть интерфейс мессенджера для Vision Pro — шлема дополненной реальности от Apple. Видео опубликовано в Telegram-канале предпринимателя.

Павел Дуров показал интерфейс Telegram для шлема дополненной реальности от Apple

Приложение имеет полупрозрачный интерфейс, который напоминает десктопную версию Telegram, в нем можно набирать сообщения голосом, а видео — смотреть на большом экране с затемнением.

Одно из отличий — расположение панели для перехода между разделами мессенджера. На десктопе она расположена в нижней части экрана, а в версии для операционной системы VisionOS — слева от основного экрана.

Apple показала гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro 5 июня. Цена на устройство начинается от $3499. В шлеме сочетаются функции дополненной и виртуальной реальности, он позволяет просматривать фото и видео, звонить по FaceTime, играть в игры и другое.

В Apple отметили, что VisionOS позволит «взаимодействовать с цифровым контентом так, как будто он физически присутствует в их пространстве».

Фото на обложке: Telegram-канал Павла Дурова

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