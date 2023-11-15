Павел Дуров показал интерфейс Telegram для шлема дополненной реальности от Apple

Основатель Telegram Павел Дуров показал, как будет выглядеть интерфейс мессенджера для Vision Pro — шлема дополненной реальности от Apple. Видео опубликовано в Telegram-канале предпринимателя.

Приложение имеет полупрозрачный интерфейс, который напоминает десктопную версию Telegram, в нем можно набирать сообщения голосом, а видео — смотреть на большом экране с затемнением.

Одно из отличий — расположение панели для перехода между разделами мессенджера. На десктопе она расположена в нижней части экрана, а в версии для операционной системы VisionOS — слева от основного экрана.

Apple показала гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro 5 июня. Цена на устройство начинается от $3499. В шлеме сочетаются функции дополненной и виртуальной реальности, он позволяет просматривать фото и видео, звонить по FaceTime, играть в игры и другое.

В Apple отметили, что VisionOS позволит «взаимодействовать с цифровым контентом так, как будто он физически присутствует в их пространстве».

Фото на обложке: Telegram-канал Павла Дурова