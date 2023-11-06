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В России могут разрешить продажу алкоголя в duty free для внутренних рейсов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Госдуму внесли законопроект, который разрешит продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty free, МБТ) в залах вылетов внутренних рейсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу законопроектов.

В России могут разрешить продажу алкоголя в duty free для внутренних рейсов

Если инициативу поддержат, спиртная продукция в таких точках будет помечена специальными федеральными марками, поддерживающими легальной их оборота на территории РФ.

Как следует из документа, данную меру предлагается задействовать до 30 июня 2026 года. Поправки планируется внести в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Из пояснительной записки к документу поясняется, что российские аэропорты и магазины duty free отразили большие убытки в результате пандемии коронавируса. А затем ситуация лишь усложнилась геополитической напряженностью.

Таким образом, власти решили, что операторам аэропортов и магазинов duty free требуется дополнительная поддержка.

Кроме того, в записке уточняется, что по прогнозу правительства, ожидается дополнительная выручка в 9 млрд рублей при условии пассажиропотока на уровне 2022 года.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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