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В Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

МИД России готовит пакет документов для запуска сети магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Duty-free магазины будут доступны только для дипломатических работников и членов их семей.

В Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли

Как рассказал РИА представитель МИД, будет создано ООО, на которое «будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений», представителей государств и международных организаций, а также членов дипломатического персонала, должностных лиц и членов их семей.

Цены в таких магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Для посещения магазина потребуется предъявить документ, подтверждающий аккредитацию при МИД России.

В ведомстве уточнили, что появление duty-free магазинов нельзя считать возрождением «Березок» советского времени, которые наряду с иностранными гражданами могли посещать и жители Советского Союза при наличии чеков Веншпосылторга.

Фото: Claudio Divizia / Shutterstock

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