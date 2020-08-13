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ДФВТ объявил отбор стартапов — фонд вложит в IT-проекты до 500 млн рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) объявил отбор стартапов #GoEast. Фонд намерен вложить в высокотехнологичные проекты до 500 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ДФВТ.

ДФВТ объявил отбор стартапов — фонд вложит в IT-проекты до 500 млн рублей

Программа поиска и отбора стартапов продлится не меньше трех месяцев. Лучшие проекты получат до 500 млн рублей на реализацию инвестиционных планов и поддержку R&D, в том числе локализацию на Дальнем Востоке.

Также стартапы получат нетворк и обратную связь и смогут запустить пилот с российскими компаними.

Принять участие в отборе может любая компания. Необходимые условия: наличие высокотехнологичного продукта или сервиса, доказанная эффективность, выручка от 30 млн рублей в 2019 году (или за последние 12 месяцев).

Приоритетные направления:

  • IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и другое);
  • Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии);
  • Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора;
  • Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей);
  • Образовательные технологии.

Отправить заявку можно до 5 октября. Фонд со стороними экспертами выберут до 5 проектов. Они получат приглашение на структурирование сделки с ДФВТ.

Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock

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