ДФВТ объявил отбор стартапов — фонд вложит в IT-проекты до 500 млн рублей

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) объявил отбор стартапов #GoEast. Фонд намерен вложить в высокотехнологичные проекты до 500 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ДФВТ.

Программа поиска и отбора стартапов продлится не меньше трех месяцев. Лучшие проекты получат до 500 млн рублей на реализацию инвестиционных планов и поддержку R&D, в том числе локализацию на Дальнем Востоке.

Также стартапы получат нетворк и обратную связь и смогут запустить пилот с российскими компаними.

Принять участие в отборе может любая компания. Необходимые условия: наличие высокотехнологичного продукта или сервиса, доказанная эффективность, выручка от 30 млн рублей в 2019 году (или за последние 12 месяцев).

Приоритетные направления:

IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и другое);

Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии);

Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии); Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора;

Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора; Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей);

Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей); Образовательные технологии.

Отправить заявку можно до 5 октября. Фонд со стороними экспертами выберут до 5 проектов. Они получат приглашение на структурирование сделки с ДФВТ.

Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock