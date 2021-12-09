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Дворкович призвал улучшить экспертизу стартапов в «Сколково» для достижения качества

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович призвал модернизировать систему экспертизы при получении компаниями статусов стартапов.

Дворкович призвал улучшить экспертизу стартапов в «Сколково» для достижения качества

«Мы даем такой статус стартапа только примерно 20% тех, кто подает заявки. Стартап стартапу рознь. У нас из 3 тыс., наверное, 1 тыс. станет успешными. Отбор очень серьезный, поэтому по экспертизе стартапов нужно хорошо подумать», — заявил Аркадий Дворкович в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». Его процитировало агентство ТАСС.

По словам Дворковича, при выборе компаний надо ориентироваться на результат, а не на количество.

В апреле 2021 года в интервью газете «Ведомости» Дворкович пояснял, что ключевым этапом для получения статуса резидента «Сколково» является прохождение экспертизы. Ее осуществляют российские и иностранные эксперты, выбираемые по формализованной методике.

«Успешны 20–25% заявок. Примерно 200–250 компаний выбывает каждый год по той причине, что не получилось проект реализовать. На смену им приходят 700 новых», — отмечал Дворкович.

По итогам 2020 года в «Сколково» работало 2758 стартапов. C 2010 года государство инвестировало в фонд более 170 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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