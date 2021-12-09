Дворкович призвал улучшить экспертизу стартапов в «Сколково» для достижения качества

«Мы даем такой статус стартапа только примерно 20% тех, кто подает заявки. Стартап стартапу рознь. У нас из 3 тыс., наверное, 1 тыс. станет успешными. Отбор очень серьезный, поэтому по экспертизе стартапов нужно хорошо подумать», — заявил Аркадий Дворкович в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». Его процитировало агентство ТАСС.

По словам Дворковича, при выборе компаний надо ориентироваться на результат, а не на количество.

В апреле 2021 года в интервью газете «Ведомости» Дворкович пояснял, что ключевым этапом для получения статуса резидента «Сколково» является прохождение экспертизы. Ее осуществляют российские и иностранные эксперты, выбираемые по формализованной методике.

«Успешны 20–25% заявок. Примерно 200–250 компаний выбывает каждый год по той причине, что не получилось проект реализовать. На смену им приходят 700 новых», — отмечал Дворкович.

По итогам 2020 года в «Сколково» работало 2758 стартапов. C 2010 года государство инвестировало в фонд более 170 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash