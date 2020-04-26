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Основатель HR-робота Sever.AI бесплатно проконсультирует предпринимателей в кризис

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Основатель сервиса JungleJobs и HR-робота Sever.AI Евгения Дворская бесплатно проконсультирует бизнес в условиях кризиса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Основатель HR-робота Sever.AI бесплатно проконсультирует предпринимателей в кризис
«Если у вас сейчас все плохо/ непонятно/ тревожно в бизнесе (работе) и вы не знаете, что делать — я готова бесплатно помочь и подумать с вами, отдать свои мозги в аренду и помочь со стратегией и тактикой. Я не коуч и не зарабатываю этим деньги, я просто вроде бы как что-то понимаю в работе в неопределенности», — говорится в сообщении.

Дворская рассказывает, что свои самые большие проекты запускала в кризисы: один в 2009 (off-line), второй — в 2014 годах (hr-tech, AI). По ее словам, она проходила кассовые разрывы, косткатинги, урезания ФОТ, демотивацию команд и т.д. 

«Я хорошо понимаю, как быть в кризис в B2B со стратегией, продажами, маркетингом, инвестициями, персоналом, личной мотивацией. Понимаю про онлайн/офлайн, переход одного в другое, перезапуск, AI, новые продукты, нестандартные (и стандартные) шаги», — говорит Евгения.

Дворская обещает направить по запросам, которые вне ее компетенций, к нужным экспертам. 

Проект бесплатный. Писать Евгении можно в Facebook, а также на почту [email protected]

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