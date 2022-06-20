Google выпустила Dynamic World — карту мира с обновлением в реальном времени

Google представила карту мира, обновляемую в режиме реального времени. В сервисе Dynamic World можно посмотреть, чем на данный момент покрыт каждый метр поверхности планеты. Один пиксель карты – это 10 кв. м. территории.

Карта разработана совместно с World Resources Institute (Институт мировых ресурсов). Dynamic World использует спутниковые снимки, которые обрабатываются нейросетью и в режиме реального времени показывает, как изменяется поверхность планеты.

С точностью до 10 кв. м. – столько занимает один пиксель на карте – пользователь может посмотреть, чем покрыта та или иная территория – деревьями, травой, снегом, водой, строениями. Кроме того, сервис позволяет увидеть, как чем была покрыта территория ранее.

В Google отметили, что в Dynamic World ежедневно загружается около 5 тысяч новых спутниковых снимков. Их сервис, надеются в компании, поможет ученым в оценке воздействия стихийных бедствий на природу и окружающую среду.