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Товары московских производителей появятся в магазинах дьюти-фри по программе Made in Moscow

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит отбор участников для программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей. Об Rusbase сообщили в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы​​​​​.

Товары московских производителей появятся в магазинах дьюти-фри по программе Made in Moscow

Товары с логотипом Made in Moscow будут продаваться в аэропортах. Проект стартует с международного аэропорта «Шереметьево».

Расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года возьмет на себя Московский экспортный центр. Для зон, где будет продаваться столичная продукция, разработают специальный дизайн, а промоутеры представят московские бренды гостям столицы.

Стать участниками программы смогут производители следующих категорий товаров:

  • кондитерские изделия;
  • ювелирная продукция;
  • косметика;
  • алкогольная продукция;
  • сувениры.

Уточняется, что отдельным категориям необходимо иметь сертификат соответствия требованиям к продукции. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ. Количество мест ограничено.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Также претенденты должны быть московскими налогоплательщиками и не должны иметь задолженностей по обязательным платежам.

Фото: asiandelight / Shutterstock

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