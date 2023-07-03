«Дзен» с 1 августа обновит систему монетизации контента для авторов

«Дзен» с 1 августа обновит систему монетизации для авторов. Им начнут платить за время, которое пользователи провели за контентом. Сейчас авторы получают вознаграждение за активных подписчиков.

«Дзен» начнет платить авторам за вовлеченность пользователей, то есть за время, которое они проводят за контентом. Об обновлении системы монетизации с 1 августа рассказала пресс-служба «Дзена».

Оценивать время вовлеченного просмотра контента будут алгоритмы. За просмотр не будут считаться случаи, когда пользователь открыл публикацию и тут же ее закрыл. Кроме того, если автор поставит свое видео на автовоспроизведение, чтобы получить большее вознаграждение, система также это заметит и не будет учитывать время просмотра.

До нововведений «Дзен» платил авторам за активных подписчиков. Размер вознаграждения зависел от количества новых подписчиков и частоты их взаимодействия с каналов автора.

Авторы с уже подключенной до конца 2023 года перейдут на новую систему монетизации с 1 августа автоматически.

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