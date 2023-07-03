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«Дзен» с 1 августа обновит систему монетизации контента для авторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Дзен» с 1 августа обновит систему монетизации для авторов. Им начнут платить за время, которое пользователи провели за контентом. Сейчас авторы получают вознаграждение за активных подписчиков.

«Дзен» с 1 августа обновит систему монетизации контента для авторов

«Дзен» начнет платить авторам за вовлеченность пользователей, то есть за время, которое они проводят за контентом. Об обновлении системы монетизации с 1 августа рассказала пресс-служба «Дзена».  

Оценивать время вовлеченного просмотра контента будут алгоритмы. За просмотр не будут считаться случаи, когда пользователь открыл публикацию и тут же ее закрыл. Кроме того, если автор поставит свое видео на автовоспроизведение, чтобы получить большее вознаграждение, система также это заметит и не будет учитывать время просмотра.

До нововведений «Дзен» платил авторам за активных подписчиков. Размер вознаграждения зависел от количества новых подписчиков и частоты их взаимодействия с каналов автора.

Авторы с уже подключенной до конца 2023 года перейдут на новую систему монетизации с 1 августа автоматически.

Фото на обложке: sun9-3

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