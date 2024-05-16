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«Дзен» начал тестировать монетизацию контента авторов по подписке

Новости
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Авторы, которые размещают свои материалы на платформе «Дзен», теперь смогут зарабатывать на этом до 100 тысяч рублей за месяц. Пока сервис работает на обычной версии с компьютера, но вскоре будет доступен и со смартфонов.

«Дзен» начал тестировать монетизацию контента авторов по подписке

Компания сообщила о запуске бета-тестирования нового сервиса для своих пользователей — премиум-подписки. Она даст возможность авторам контента заработать. Сделать это можно, оформив подписку на доступ к эксклюзивным публикациям. Так, те, кому это на самом деле интересно, смогут смотреть материалы первыми и без рекламы. Монетизация затронет не только статьи, но и ролики, а также длинные видео. 

Пока этот инструмент доступен небольшому числу авторов. Блогеры смогут публиковать статьи, ролики и видео за пейволлом — для полной версии сервис предложит пользователям оплатить ежемесячный доступ. 

«Также автор сможет указать стоимость ежемесячной подписки на свой эксклюзивный контент: от 99 рублей до 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Дзена».

У автора в личном кабинете появится специальный раздел — там можно увидеть не только количество платных подписчиков, но и прогноз по ожидаемому доходу. Через некоторое время будет доступна и расширенная аналитика.

Монетизация «Дзен»

Изображение: пресс-служба «Дзена»

Ранее мы рассказывали о главных трендах в российской мобильной разработке и самых доходных вариантах монетизации приложений.

Фото на обложке: Polina Tankilevitch / https://www.pexels.com

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