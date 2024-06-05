«Дзен» добавит тематические каналы с возможностью подписки. Пользователь сможет подписаться на конкретно интересующую его тему, например, кулинарные курсы или путешествия. Подбирать контент будут ИИ-алгоритмы.

«Дзен» тестирует новый формат тематических каналов с возможностью подписки на интересующие темы. Об этом рассказали в пресс-службе контентной платформы.

Пользователь сможет подписать на конкретную тему, например, автомобили или путешествия. ИИ-алгоритмы соберут релевантный контент в одну вкладку, чтобы его можно было удобно смотреть. Подписка активируется по клику на «Следить за темой».

На этапе тестирования тематические каналы доступны группе пользователей в мобильной и веб-версии «Дзена» в разделах «Путешествия», «Еда» и «Автомобили». Вскоре формат полноценно запустят для всех пользователей.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock