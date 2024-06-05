Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Дзен» добавит тематические каналы с возможностью подписки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Дзен» добавит тематические каналы с возможностью подписки. Пользователь сможет подписаться на конкретно интересующую его тему, например, кулинарные курсы или путешествия. Подбирать контент будут ИИ-алгоритмы.

«Дзен» добавит тематические каналы с возможностью подписки

«Дзен» тестирует новый формат тематических каналов с возможностью подписки на интересующие темы. Об этом рассказали в пресс-службе контентной платформы.

Пользователь сможет подписать на конкретную тему, например, автомобили или путешествия. ИИ-алгоритмы соберут релевантный контент в одну вкладку, чтобы его можно было удобно смотреть. Подписка активируется по клику на «Следить за темой».

На этапе тестирования тематические каналы доступны группе пользователей в мобильной и веб-версии «Дзена» в разделах «Путешествия», «Еда» и «Автомобили». Вскоре формат полноценно запустят для всех пользователей.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновления «Яндекс.Дзена», которые будут полезны бизнесу
  2. 2 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
  3. 3 Как сейчас стабильно вести социальные сети и не уйти в хаос?
  4. 4 Какому бизнесу подойдёт «Яндекс.Дзен» и как здесь заработать?
  5. 5 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2024

Дизайн-цех

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

06 июня 2024

AtomPlay

06 июня 2024

Smart Social

09 июня 2024

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ