Новое бизнес-сообщество E-Com Heroes: все о выходе на зарубежный e-com от предпринимателей-практиков

E-Com Heroes — совместный проект команды Founders’ Mondays (by RB.RU), эксперта в построении бизнеса в США Артема Голдмана и серийного технологического предпринимателя Максима Спиридонова. Это закрытое бизнес-комьюнити для предпринимателей, которые хотят запустить или масштабировать за рубежом e-com-бизнес. Участие бесплатное, но все кандидаты на вступление в сообщество проходят отбор.

Зарубежный e-com — перспективный рынок для предпринимателей из СНГ, которые мыслят масштабно и не хотят ограничиваться возможностями рынка родной страны. Особенно это касается России, где в сложившейся обстановке практически невозможно долгосрочно планировать и рассчитывать на быстрый рост.

Почему все-таки e-com? Во время пандемии люди по всему миру были вынуждены делать покупки онлайн. Со снятием ковидных ограничений эта привычка осталась, более того с каждым годом число продаж, совершенных в онлайне, увеличивается. В целом аналитики ожидают среднегодовой темп роста мирового e-com-рынка в 27%, и к 2028 году он достигнет $70,9 трлн.

E-Com Heroes дает возможность не ждать лучшего момента и запускать e-com-бизнес за рубежом прямо сейчас. Предприниматели, состоящие в сообществе, бесплатно получат контакты проверенных подрядчиков и актуальные инструменты для построения глобальной e-com-компании с нуля или масштабирования существующего бизнеса.

Помимо этого в сообществе будут регулярно проходить мероприятия для налаживания полезных связей и решения конкретных бизнес-задач:

Hero’s Day — закрытые онлайн-встречи с разбором кейсов практикующих e-com-предпринимателей;

Speed Dating — быстрые бизнес-знакомства для обретения полезных контактов и общения;

воркшопы — закрытые встречи в мини-группах для решения конкретных бизнес-задач с кураторами — экспертами сообщества.

«Цель E-com Heroes — познакомить мотивированных предпринимателей, которые хотят выйти на глобальный рынок, с теми, кто это уже сделал», — Артем Голдман, предприниматель.

«Я убежден, что по степени креативности, готовности брать риски и стрессоустойчивости русскоязычные предприниматели входят в число самых сильных в мире. И, несмотря на те сложные времена, которые мы проживаем, кажется важным об этом не забывать. Мы создали этот проект, чтобы дать возможность предпринимателям проявить изобретательность в мире глобального бизнеса, снабдив необходимыми знаниями и знакомствами в этой сфере», — Максим Спиридонов, предприниматель.

Комьюнити E-Com Heroes создано для активных и заинтересованных в запуске международного e-com-бизнеса предпринимателей с достаточным финансовым ресурсом для этого. Поэтому сообщество закрытое, а каждый кандидат на вступление проходит модерацию: заполняет анкету и лично общается с командой E-Com Heroes.

Хотите познакомиться? Регистрируйтесь на первую встречу проекта, которая пройдет онлайн 20 апреля. На мини-конференции обсудят, как с нуля запустить e-com-бренд в США; также спикеры подробнее расскажут о E-Com Heroes и как туда попасть. Регистрация открыта для всех желающих.

E-Com Heroes приглашает предпринимателей с опытом в e-com стать спикерами следующих встреч и поделиться своей историей с теми, кто только делает первые шаги. Для этого нужно заполнить анкету — команда E-Com Heroes свяжется с вами.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock