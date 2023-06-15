Больше половины владелиц бизнеса в сфере продаж торгует в онлайне — опрос

Больше половины россиянок (57%), занимающихся бизнесом в сфере торговли, развивают свое дело в интернете. Из них каждая третья (33%) работает только в онлайн. Такие данные показало исследование «Яндекс.Маркета» и аналитического центра НАФИ.

Почти четверть респонденток (24%) сочетают торговлю в интернете и в офлайле.

Почему женщины в России начинают свое дело

Чтобы работать на себя (64%)

Для обретения финансовой независимости (43%)

Для дополнительного заработка (36%)

Маркетплейсы и соцсети — самые популярные каналы торговли в онлайн. Большинство предпочитает маркетплейсы, поскольку они охватывают широкую аудиторию (72% респонденток), помогают торговать в разных регионах страны (63%), берут на себя доставку заказов покупателям (55%).

Что женщины продают на маркетплейсах

Одежду, обувь и аксессуары — 39% респонденток

Товары для дома — 25% участниц опроса

Товары для детей — 19% респонденток

Продукты питания — 13% опрошенных предпринимательниц

Товары для животных — 9%

Товары для ремонта — 7%

География

Больше всего женщин, имеющих бизнес в e-commerce, проживают в Центральном округе (20%). На втором месте — Приволжский округ (16%), на третьем — Южный и Северо-Кавказский (в сумме — 13%). Северо-Западный округ занял четвертую строчку (11%).

Средний возраст предпринимательниц в электронной торговле — 36 лет. Большинство респонденток замужем (73%), больше половины имеют детей (59%). Каждая седьмая участница опроса занялась интернет-продажами, когда была в декрете (14%).

Цели и стремления

Самые востребованные направления, которые женщины стремятся освоить, — это онлайн-маркетинг (44% респонденток), продажи на маркетплейсах (31%), создание и запуск собственного интернет-магазина (28%), ведение страниц в соцсетях (25%), торговля на международных онлайн-площадках (22%).

Исследование проводилось среди женщин, работающих в сфере интернет-торговли. Эксперты проанализировали ответы 800 участниц. Респондентки проживают в российских городах с населением от 100 тыс. человек.

Фото на обложке: Foxy burrow / Shutterstock