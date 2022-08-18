В России рынок e-grocery вырос почти на 70%

Во втором квартале рост российского рынка e-grocery составил практически 70%. Больше всего оборот вырос у Delivery Club — 7,9 млрд рублей, у «Ленты» — до 5,7 млрд рублей.
Доля десяти крупнейших компаний рынка выросла до 86%. В тройке лидеров были «СберМаркет», «ВкусВилл» и X5 Group, а Ozon уступил пятое место своему конкуренту Wildberries, сообщил «Коммерсантъ».
Представители рынка объясняют результаты квартала сезонностью и снижением инвестиций игроками сегмента. Эксперты отметили, что в нынешних условиях компании вынуждены оптимизировать расходы на доставку и сборку, увеличивая сервисный сбор для конечных пользователей.
По прогнозам специалистов «Infoline-Аналитики», сегмент e-grocery в деньгах в третьем квартале года вырастет ко второму за счет активизации маркетинговых программ. По итогам года e-grocery может вырасти на 70%.
Фото на обложке: McLittle Stock /
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20 августа 2022
20 августа 2022