«Самокат», «Вкусвилл» и «Сбермаркет» стали лидерами по росту продаж на рынке е-Grocery

«Самокат», «Вкусвилл» и «Сбермаркет» стали лидерами по росту продаж на рынке е-Grocery. Суммарный оборот этих площадок превысил 560 млрд рублей за 2023 год

По итогам 2023 года лидерами рынка е-Grocery в России стали «Самокат», «Вкусвилл» и «Сбермаркет». Об этом говорится в отраслевом обзоре INFOLine, пишет «РИА Новости».

Рейтинг участников рынка возглавил «Самокат» с ростом продаж в два раза до 165,3 млрд рублей. На втором месте по динамике роста расположился «Вкусвилл» с 140 млрд рублей, на третьем – «Сбермаркет» с 165,6 млрд рублей (рост на 60% год к году).

«Российский рынок e-Grocery в 2023 году продолжил динамично расти (+47%), несмотря на масштабные вызовы. В условиях усиления конкуренции успешными остаются те ритейлеры, которые способны гарантированно обеспечить лучший клиентский опыт, независимо от погодных условий или нагрузки на сервис в праздничные дни», – отметил управляющий партнер «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В четвертом квартале 2023 года в тройку лидеров по обороту среди мультикатегорийных маркетплейсов вошли Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». Последний нарастил продажи продовольственных товаров почти в шесть раз год к году до 14,4 млрд рублей.

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