Рынок e-Grocery в России продолжает расти — эксперты назвали ключевые тренды

Рынок e-Grocery в России продолжает расти, в I квартале года его объем достиг 310 млрд рублей, что на 4% больше показателей 2023 года. С апреля 2023 по май 2024 года приложения по доставке продуктов и готовой еды установили 50,8 млн раз, показало исследование Go Mobile. В 2024 году количество заказов в сегменте e-grocery превысит 820 млн, прогнозируют эксперты.

Аналитики Go Mobile ожидают продолжения тренда и увеличения числа заказов в сегменте e-grocery более чем до 820 млн по итогам текущего года.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста:

увеличение инвестиций в маркетинг крупными food-retail игроками;

разное ценовое позиционирование участников рынка e-grocery и офлайн-ритейлеров;

увеличение присутствия брендов в регионах;

фокус игроков рынка на промо-акциях и бонусах для покупателей;

акцент на расширение портфеля СТМ.

Среди россиян, которые заказывают доставку продуктов, 76% делают это в мобильных приложениях. При этом 34% опрошенных назвали площадкой для заказа продуктов сайт бренда. К мобильной версии сайта для заказа продуктов прибегает лишь 17%.

«Наибольшая доля расходов на маркетинг идет на продвижение мобильного приложения, потому что большинство заказов оттуда. Мы в основном про приложение и продвижение его. Сплит на онлайн и офлайн-продвижение примерно одинаковый. Медийное продвижение включаем под кампании и задачи — оно работает не постоянно, в основном продвигаемся за счет перформанса и ретаргетинговых кампаний», — поясняет управляющая по онлайн-маркетингу «Вкусвилл» Анна Платова.

Экспресс-доставка — убытки для большинства брендов

62% пользователей предпочитают доставку до часа, 40% — экспресс-доставку до 30 минут. За счет высокого спроса на эту услугу за год доход брендов от покупок продуктов с быстрой доставкой увеличился на 66%.

Однако сегодня такая опция есть только у четырех основных игроков, поэтому общая доля пользователей экспресс-доставки среди всех граждан, заказывающих продукты онлайн, составляет лишь 18%. Для подавляющего числа брендов такая опция остается убыточной.

Кто пользуется доставкой продуктов

Почти две трети (68%) пользователей доставкой продуктов являются граждане от 26 до 45 лет. Реже всего покупают продукты онлайн пользователи старше 56 лет — эта возрастная группа составляет всего 6%. 32% пользователей в сегменте e-Grocery работают удаленно, 23% — учатся, а 12% — работают в офисе. Реже всего к доставке прибегают люди на госслужбе.

40% пользователей заказывают продукты онлайн на 2–3 дня. Реже всего люди покупают продукты на 1–2 недели (10%) и на месяц (4%).

Что заказывают россияне

Овощи и фрукты чаще всего заказывают люди от 26 до 35 лет. Эти продукты составляют до 50% всей корзины. Эта возрастная категория также активно заказывает косметику и средства по уходу за здоровьем;

Пользователи от 45 до 56 лет — лидеры по потреблению замороженных продуктов, бытовой химии, товаров для дома и аптечных товаров;

Покупатели от 56 лет заказывают чаще других такие товары, как мясо, кофе и чай.

Лояльность аудитории

67% пользователей опираются на свой предыдущий опыт покупок при выборе сервиса по доставке еды, 50% — на положительные отзывы и 38% — на рекомендации знакомых. При этом пользователи относительно равнодушны к таким факторам, как упоминание бренда в СМИ или рекомендации в поисковой выдаче.

Как отмечает представитель Go Mobile Владимир Хлебников, около 75% пользователей доставки делают заказы в разных сервисах. Это объясняется разницей в ассортименте и ценах.

Проанализировав общее состояние рынка e-Grocery, эксперты выделили основные тренды:

Нестандартные локации для доставки. В некоторых сервисах пользователи могут заказать доставку прямо в парк или концертный зал;

В некоторых сервисах пользователи могут заказать доставку прямо в парк или концертный зал; Дефицит кадров. За 2023 год количество вакансий курьеров на hh.ru выросло в 3,7 раз;

За 2023 год количество вакансий курьеров на hh.ru выросло в 3,7 раз; Трансформация СТМ. Товары СТМ (собственной торговой марки) перестали восприниматься как бюджетные аналоги — сейчас бренды используют собственные продукты, чтобы повышать прибыль и поддерживать связь с клиентами.

Эксперты Go Mobile ссылаются на данные Data Insight, согласно которым средний чек в сегменте e-grocery в 2023 году составил 1290 рублей против 1390 рублей в 2022. А по итогам 2024 год Data Insight ожидает средний чек в 1455 рублей.

Однако в Go Mobile не согласны с этим прогнозом, по мнению экспертов, он ниже реального. Только в апреле средний чек составил 1874 рубля.

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