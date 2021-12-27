Цифровые паспорта начнут выдавать в трех регионах в 2023 году

В 2023 году в Москве, Московской области и Татарстане начнется пилотная выдача цифровых паспортов. Технические испытания микросхемы и бланка такого документа уже проведены.
При этом использовать эти паспорта на время эксперимента можно будет в любой точке России, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сказал он.
По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
Замена бумажного документа на смарт-карту, по его словам, останется выбором каждого гражданина, но он выразил уверенность, что «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя».
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Фото на обложке: diy13 /
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