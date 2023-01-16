В странах ЕАЭС могут ограничить работу маркетплейсов с участием иностранного капитала

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) задумались над тем, чтобы ограничить деятельность торговых онлайн-площадок с долей иностранного капитала, пишет РБК со ссылкой на проект соглашения об электронной торговле в ЕАЭС.

Издание ознакомилось с редакцией проекта, который предусматривает ограничения на деятельность маркетплейсов с долей иностранного капитала более 49% либо свыше 1/3 в руководящем органе. При этом ограничение не затронет страны-участницы ЕАЭС.

В Минэкономразвития подтвердили подлинность документа, однако не уточнили цели потенциального нововведения. В настоящее время ведется обсуждение данной инициативы с участниками рынка, пояснили в ведомстве. По словам источника, участвующего в обсуждениях, предложенная мера призвана защитить внутренних потребителей, поскольку маркетплейсы являются «уязвимой критической инфраструктурой».

В 2016 году в РФ появился закон, согласно которому иностранцам нельзя владеть более 20% в уставном капитале российских средств массовой информации.

Евразийский экономический союз — международная организация, которая обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Союз призван способствовать проведению согласованной экономической политики государств-участник. В ЕАЭС состоят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь.

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