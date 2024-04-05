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Студенты разработали «глушилку» сигнала bluetooth-наушников для установки на железнодорожных путях

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Студенты разработали «глушилку» сигнала bluetooth-наушников для установки на железнодорожных путях. Она будет отключать музыку в наушниках при приближении человека к путям. Разработка велась по заказу РЖД, испытания должны пройти в июне.

Студенты разработали «глушилку» сигнала bluetooth-наушников для установки на железнодорожных путях

Студенты ЮФУ разработали устройство, которое отключает прием сигнала bluetooth-наушников при приближении к нему человека. Его планируют устанавливать на железнодорожных путях и переходах, пишут «Известия».

Установленный в устройство контроллер улавливает сигналы на частоте 2,4 ГГц, на которой работает Bluetooth, и глушит эти сигналы. В результате звук в наушниках исчезает, что позволит человеку услышать шумовую сигнализацию о приближении поезда.

На данный момент разработчики занимается патентованием устройства, получением разрешения на эксплуатацию и подготовкой к тестированию. Первые полевые испытания планируют провести в июне на объекте Северо-Кавказской железной дороги.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в корректности эффективности устройства, поскольку в России нет правовой базы для подавления какого-либо вида связи.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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