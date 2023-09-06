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Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к торгам ETF стран Ближнего Востока

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ задумался о расширении перечня доступных для неквалифицированных инвесторов финансовых инструментов. Его могут пополнить биржевые паевые фонды стран Ближнего Востока – они «не такие крупные, как западные», но интересны рынку, сообщили в Банке России.

Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к торгам ETF стран Ближнего Востока

Банк России планирует открыть неквалифицированным инвесторам доступ к торгам биржевыми паевыми фондами (ETF) стран Ближнего Востока. Об этом рассказал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута, его слова приводит РБК.

Мамута назвал ETF стран Ближнего Востока «не такими крупным, как западные», но отметил интерес к ним со стороны рынка. Он уточнил, что ЦБ «всерьез обсуждает» открытие доступа к восточным ETF для «неквалов».

Также Банк России планирует снизить требования к рейтингу облигаций, которые доступны неквалифицированным инвесторам без тестирования.

Ранее «СПБ Биржа» начала торги паями ETF на индексы Гонконга с листингом на Гонконгской бирже. Кроме того, площадка планирует запустить торги ETF на китайские индексы. 

Фото на обложке: Maurice NORBERT / Shutterstock

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