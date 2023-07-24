Пароли 60% россиян можно взломать за одну минуту — исследование

Пароли 60% российских пользователей можно взломать за одну минуту, говорится в исследовании RTM Group. Чаще всего эти пароли состоят из цифр и определяются путем машинного перебора. Самыми надежными комбинациями паролей пользуются только 5% пользователей, и это сотрудники крупных компаний.

Пароли более половины российских пользователей состоят только из цифр или из цифр и строчных букв и взламываются менее, чем за минуту. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании RTM Group.

Специалисты уточнили, что «легкие» пароли, которыми пользуются большинство россиян, взламываются мошенниками путем машинного перебора.

«Наименее сложные пароли пользователи придумывают для личных учетных записей, также простые комбинации используют представители малого бизнеса», – говорится в результатах исследования.

Самые надежные комбинации паролей, содержащие символы – знаки валют, проценты, скобки – и состоящие из 12 знаков, используют только 5% пользователей, и большинство из них – это сотрудники крупных компаний. На использовании «сложных» паролей сказываются политики безопасности в этих компаниях, а на взлом таких паролей может потребоваться несколько лет.

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