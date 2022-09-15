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«Азбука вкуса» будет производить растительного мяса под собственным брендом Eat no meat

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Азбука вкуса» решила производить растительное мясо под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве. Оно будет «куриным» и «говяжьим» из горохового белка.

«Азбука вкуса» будет производить растительного мяса под собственным брендом Eat no meat

В день планируется производить примерно 400 кг. В будущем компания расширит ассортимент. Другие подробности представители не раскрыли, передают «Ведомости».

Оборудование могло обойтись компании в 30 млн рублей, оценил менеджер по развитию бизнеса компании «Биофудлаб» Илья Сулоев. Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300 тыс.–400 тыс.

У других российских ритейлеров нет собственного производства растительного мяса. По их словам, спрос на этот продукт остается невысоким, хотя он и растет.

По данным Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, общий объем веганской еды в 2020 году составлял 2,6 млрд рублей, в 2021 году — 3,5 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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