«Азбука вкуса» будет производить растительного мяса под собственным брендом Eat no meat

«Азбука вкуса» решила производить растительное мясо под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве. Оно будет «куриным» и «говяжьим» из горохового белка.
В день планируется производить примерно 400 кг. В будущем компания расширит ассортимент. Другие подробности представители не раскрыли, передают «Ведомости».
Оборудование могло обойтись компании в 30 млн рублей, оценил менеджер по развитию бизнеса компании «Биофудлаб» Илья Сулоев. Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300 тыс.–400 тыс.
У других российских ритейлеров нет собственного производства растительного мяса. По их словам, спрос на этот продукт остается невысоким, хотя он и растет.
По данным Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, общий объем веганской еды в 2020 году составлял 2,6 млрд рублей, в 2021 году — 3,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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