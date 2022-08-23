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еBay купит онлайн-маркетплейс коллекционных карточных игр TCGplayer за $295 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший аукцион eBay намерен приобрести онлайн-маркетплейс коллекционных карточных игр TCGplayer за $295 млн. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2023 года.

еBay купит онлайн-маркетплейс коллекционных карточных игр TCGplayer за $295 млн

Генеральный директор TCGplayer Чеди Хэмпсон останется на своем посту, а TCGplayer продолжит работать как отдельный сервис, пишет TechCrunch.

eBay, объявляя о сделке, назвал коллекционные карточные игры «привлекательной категорией» со «существенным ростом». В первой половине 2021 года в этой категории объем транзакций составлял $2 млрд. Эти транзакции сопоставимы с показателями всего 2020 года.

TCGplayer основана в 2008 году Чеди Хэмпсоном. За это время компания из хобби-магазина выросла в e-commerce-платформу. Сейчас в компании работает свыше 600 человек.

Фото на обложке: TCGplayer

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