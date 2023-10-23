ЕБРР продал 5% в капитале Московской биржи группе Softline — Forbes

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свыше 5% в капитали Мосбиржи группе Softline, выяснил Forbes. По словам источника издания, дисконт при покупке составит 60%.

Как пояснил собеседник Forbes, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, «затребовала дисконт к биржевой стоимости». Он составил 60% при том, что средняя величина — 50%. Также в рамках сделки пришлось заплатить 20% «налога на выход».

В ЕБРР, как и в Softline, не прокомментировали сделку. ЕБРР вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году, купив совместно с Российским фондом прямых инвестиций 6,29% и 1,25% акций соответственно.

Структура выступала крупнейшим акционером Мосбиржи. По состоянию на начало апреля ЕБРР владел 5,3% акций площадки. На 15:00 20 октября стоимость пакета составляла 22,76 млрд рублей. С учетом скидки 60% стоимость пакета оценивается в 9,1 млрд рублей.

После уплаты «налога на выход» в 1,82 млрд рублей ЕБРР получит порядка 7,28 млрд рублей в результате продажи актива.

Россия присоединилась к Европейскому банку реконструкции и развития еще в 1992 году, взнос составил €1,2 млрд. Весной 2022 года в связи с началом российско-украинского конфликта международная организация заморозила доступ РФ к ресурсам банка. Хотя ЕБРР и закрыл отделения в Москве, Россия по-прежнему является акционером банка.

В мае прошлого года ЕБРР объявлял о планах выйти из всех российских активов. Инвестиции в проекты были приостановлены в 2014 году вскоре после того, как российские власти установили контроль над Крымом.

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