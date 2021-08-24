Автопроизводители до конца года могут не оснащать машины ЭРА-ГЛОНАСС

До конца этого года автозаводы могут не устанавливать на автомобили в России и других странах ЕАЭС систему экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС). Решение принято из-за отсутствия комплектующих. После решения проблем с поставками производителей обяжут их доустанавливать.

Коллегия ЕЭК приняла соответствующее решение 17 августа. Оно вступает в силу через 30 дней после принятия и вызвано дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем, сообщил «Коммерсантъ».

В Минпромторге подтвердили информацию, подчеркнув, что нельзя допустить остановку автозаводов и дефицит российских автомобилей в дилерских сетях.

Участники рынка рассказали изданию, что срок заказов некоторых чипов для систем управления автомобилем сейчас составляет около 60 недель, без гарантии поставки. АвтоВАЗ, например, в последние несколько месяцев не раз сообщал о приостановке конвейеров из-за дефицита ABS от Bosсh. Кроме того, полупроводники значительно подорожали, отметили собеседники газеты.

Серьезные проблемы с поставками оборудования возникли, по словам источников, только в августе. По данным одного из них, Минпромторгу об этом сообщили в НПП ИТЭЛМА. Это предприятие — крупнейший поставщик систем экстренного реагирования, работает с АвтоВАЗом, КамАЗом, ГАЗом, «Соллерс» и рядом других.

Другой источник газеты сообщил, что компания сначала «довела до клиентов информацию о рисках недопоставок в августе—октябре», после чего автопроизводители подняли вопрос в Минпромторге.

Автомобили должны быть дооснащены ЭРА-ГЛОНАСС до 30 июня 2022 года. Производителей обязали при продаже информировать потребителя о такой необходимости.

В Минпромторге уточнили, что дооснащение будет проходить по согласованным с Росстандартом отзывным программам за счет автопроизводителей. Последние не спорят с таким условием.

В Москве установка системы, по данным главы Fresh Auto Дениса Мигаля, стоит 2-3 тыс. рублей для машин массового сегмента и 4–5 тыс. рублей — для премиальных автомобилей. Он отметил, что это цифры без учета расходов на само оборудование — 22–25 тыс. рублей, программирование и официальную регистрацию в единой системе — по 1 тыс. рублей.

Примерное время оснащения легкового автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС, по его словам, составляет один-два часа.