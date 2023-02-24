Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Лишь 12% россиян верят заявляющему о защите окружающей среды бизнесу

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Аналитический центр НАФИ и коммуникационное агентство LikePR провели опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить их отношение к бизнесу, заявляющему о своей заботе об окружающей среде в том числе посредством маркировки продуктов эко-символикой.

Лишь 12% россиян верят заявляющему о защите окружающей среды бизнесу

Результаты исследования, с которым познакомилась «Российская газета», показывают:

  • только 12% россиян верят, что бизнес, заявляющий о своей экологической ответственности, действительно заботится об окружающей среде (молодежь верит больше, чем люди постарше: 27% против 8%),
  • недоверие возникает из-за сомнений в возможности сочетать высокую рентабельность и заботу об экологии, в реальность этого верят только 23% (чаще женщины, чем мужчины: 26% против 19%),
  • 26% опрошенных уверены, что может быть либо прибыль, либо экологическая прозрачность, этой точки зрения придерживаются больше мужчины, чем женщины (31% против 22%) и опрошенные с высоким уровнем дохода (42%),
  • 35% россиян видят в маркировке «эко» на продукции лишь маркетинговую уловку для условного поднятия ценности и, соответственно, назначения более высокой цены; недоверие выше у старшего поколения, чем у молодежи (40% против 24%),
  • верят в то, что при создании эко-продукции забота о природе действительно была проявлена, только 11% опрошенных, причем молодежь верит больше, чем зрелые россияне (22% против 10%),
  • 32% участников исследования считают, что и заявления о принципах экологичности — тоже исключительно PR-активность для улучшения имиджа компании, больше всего скептиков среди людей старше 45 лет (35%),
  • экологическая тема, меж тем, действительно работает: 67% россиян готовы больше доверять экологически активным бизнесам при условии, что они будут открыто рассказывать о своих природоохранных принципах и способах их соблюдения.

«Чтобы развеять у граждан предрассудки о маркетинговых уловках при маркировке товаров, бизнесу нужно быть открытым, информировать о качестве продукции и официально демонстрировать ее нетоксичность, полезность», — пояснила результаты опроса основатель коммуникационного агентства LikePR Анна Пузыренко, напомнив о практике публикации ESG-отчетов для демонстрации реальных экологических инициатив компаний.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект
  2. 2 Видео в 8K, новый Wi-Fi и нейросети: главные тренды с выставки IBC-2023 в Амстердаме
  3. 3 «Манифест лонгтермистов» — как развивать технологии и жить, чтобы открывать галактики и решать глобальные проблемы
  4. 4 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
  5. 5 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ