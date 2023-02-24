Аналитический центр НАФИ и коммуникационное агентство LikePR провели опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить их отношение к бизнесу, заявляющему о своей заботе об окружающей среде в том числе посредством маркировки продуктов эко-символикой.

Лишь 12% россиян верят заявляющему о защите окружающей среды бизнесу