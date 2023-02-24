Лишь 12% россиян верят заявляющему о защите окружающей среды бизнесу

Аналитический центр НАФИ и коммуникационное агентство LikePR провели опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить их отношение к бизнесу, заявляющему о своей заботе об окружающей среде в том числе посредством маркировки продуктов эко-символикой.
Результаты исследования, с которым познакомилась «Российская газета», показывают:
- только 12% россиян верят, что бизнес, заявляющий о своей экологической ответственности, действительно заботится об окружающей среде (молодежь верит больше, чем люди постарше: 27% против 8%),
- недоверие возникает из-за сомнений в возможности сочетать высокую рентабельность и заботу об экологии, в реальность этого верят только 23% (чаще женщины, чем мужчины: 26% против 19%),
- 26% опрошенных уверены, что может быть либо прибыль, либо экологическая прозрачность, этой точки зрения придерживаются больше мужчины, чем женщины (31% против 22%) и опрошенные с высоким уровнем дохода (42%),
- 35% россиян видят в маркировке «эко» на продукции лишь маркетинговую уловку для условного поднятия ценности и, соответственно, назначения более высокой цены; недоверие выше у старшего поколения, чем у молодежи (40% против 24%),
- верят в то, что при создании эко-продукции забота о природе действительно была проявлена, только 11% опрошенных, причем молодежь верит больше, чем зрелые россияне (22% против 10%),
- 32% участников исследования считают, что и заявления о принципах экологичности — тоже исключительно PR-активность для улучшения имиджа компании, больше всего скептиков среди людей старше 45 лет (35%),
- экологическая тема, меж тем, действительно работает: 67% россиян готовы больше доверять экологически активным бизнесам при условии, что они будут открыто рассказывать о своих природоохранных принципах и способах их соблюдения.
«Чтобы развеять у граждан предрассудки о маркетинговых уловках при маркировке товаров, бизнесу нужно быть открытым, информировать о качестве продукции и официально демонстрировать ее нетоксичность, полезность», — пояснила результаты опроса основатель коммуникационного агентства LikePR Анна Пузыренко, напомнив о практике публикации ESG-отчетов для демонстрации реальных экологических инициатив компаний.
Фото на обложке: Unsplash
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