Российские онлайн-ритейлеры дали оценку объема продаж в «черную пятницу»

Оборот российских онлайн-ритейлеров в «черную пятницу» 2020 года почти на 3% превысил объем продаж за все три дня проведения акции в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

В первый день распродаж спрос на товары увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Объем продаж в «черную пятницу» составил 22,9 млрд рублей. При этом в 2019 году за все три дня акции стоимость оформленных заказов равнялась 22,3 млрд рублей.



Соколов отметил, что основная торговля переместилась в интернет. Под влиянием пандемии люди стали тратить больше денег на себя и на свою домашнюю обстановку.

Выявлены топ-5 покупательских предпочтений этого года.

Электроника — смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты.

«Россияне охотно инвестируют в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, телевизоры, аудиотехнику, мелкие бытовые приборы», — рассказал глава АКИТ.

Одежда и обувь.

Особым спросом в этом году пользовались сезонные товары: пуховики, пальто, шапки и зимние ботинки.

Товары для красоты и здоровья.

В списке самых популярных — тушь для ресниц, медицинские маски, пульсоксиметры.

Товары для дома и интерьера.

Товары для детей, особенно, развивающие игры.

Также жители России проявили интерес к ювелирным изделиям, которые в этом году можно было впервые приобрести через интернет, и к товарам для хобби и творчества.

Соколов также добавил, что в этом году изменились возрастные категории покупателей. Самыми активными стали люди от 44 до 55 лет. Покупатели в возрасте от 25 до 34 лет в отличие от прошлых лет оказались на втором месте.

В Wildberries изданию отметили, что пик покупательской активности в интернет-ритейлере пришелся на главный день распродажи — пятницу. По сравнению с аналогичным днем прошлого года число покупателей выросло практически вдвое — с 740 тысяч пользователей до 1,3 млн. Акция на площадке в этом году проходит с 16 по 29 ноября.

«Всего же, по нашим прогнозам, в этой "черной пятнице" на Wildberries примут участие не менее 8 млн пользователей — это более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года», — отметили в компании.

В Wildberries добавили, что самой дорогой покупкой за время акции этого года стал ноутбук за 233 тысяч рублей, который приобрел житель Тольятти. Самой дешевой — защитное стекло для нового iPhone 12. Оно было продано за 1 рубль вместе с бесплатной доставкой.

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