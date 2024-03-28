Самой быстрорастущей отраслью бизнеса по итогам 2023 года стала интернет–торговля

Самой быстрорастущей отраслью бизнеса по итогам 2023 года стала интернет–торговля. Обороты игроков рынка выросли на 41% к показателю 2022 года, а количество новых регистраций бизнеса в этой сфере увеличилось на треть.

Интернет-торговля, туризм и реклама стали самыми быстрорастущими отраслями бизнеса по итогам 2023 года. Об этом говорится в результатах исследования Calltouch, банка «Точка» и hh.ru.

«Индекс здоровья» электронной коммерции в 2023 года поднялся до 55 баллов против 30,5 баллов в 2022 году. На рынок вышло на 30% больше предпринимателей, чем годом ранее – это способствовало увеличению объема найма сотрудников, который вырос на 34%. Обороты игроков рынка поднялись на 41%.

Второй по темпам роста бизнеса стала отрасль рекламы. «Индекс здоровья» вырос на 21,8 баллов до 65,2 балла, а обороты рекламных компаний – на 12%. Спрос на услуги организаций увеличился на 134% год к году, однако объемы найма сотрудников в сфере упали на 24%.

«[...] драйвером развития отрасли стал бум внедрения нейросетей в маркетинговые процессы. Они повысили скорость и качество аналитики, улучшили персонализацию предложения», – отметил коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

Тройку лидеров по темпам роста замкнула отрасль туризма. Индекс поднялся на 14,2 балла, обороты компаний выросли на 22%. Ключевым драйверов роста сферы стал внутренний туризм – число турпоездок по России по итогам 2023 года увеличилось на 17%.

«В конкуренцию за туристов вовлеклись и локации, которые еще недавно не ассоциировались с путешествиями, отдыхом. В них туристическая инфраструктура создается практически с нуля, что требует привлечения профессиональных кадров», – рассказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

Несмотря на совокупный рост российского малого и среднего бизнеса, некоторые отрасли потеряли позиции к 2022 году. «Индекс здоровья» в телеком-сфере снизился на 15 баллов, в медицине – на 13 баллов, в культуре – на 10 баллов.

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