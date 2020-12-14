79% россиян собираются приобрести подарки к Новому году онлайн — исследование

Технологическая компания Criteo проанализировала изменение покупательского спроса россиян в 2020 году. В результате исследования были сформулированы основные тренды в российском e-commerce. Среди них значительный рост онлайн-продаж и популярности маркетплейсов. Rusbase приводит основные результаты исследования.
Основные тренды российского e-commerce в 2020 году:
- взрывной рост онлайн-продаж и популярности маркетплейсов.
- высокий уровень развития e-commerce по итогам «Черной пятницы» 2020.
- формирование новых потребительских привычек под влиянием пандемии.
Так, онлайн-потребление перестало быть прерогативой миллениалов и поколения Z. В интернет-магазины пришло поколение «молчаливых» и людей в возрасте от 44 до 55 лет. 29% и 39% потребителей этого возраста во время пандемии открыли для себя хотя бы один онлайн-магазин.
- изменение спроса в некоторых товарных категориях.
- изменения в использовании специализированных мобильных приложений.
В период самоизоляции в топ-3 самых востребованных попали доставка еды (36%), социальные сети (33%) и ритейл шоппинг (33%). Для сравнения, до начала пандемии наибольшей популярностью пользовались сервисы по контролю финансов, ритейл шоппингу и каршерингу. При этом старшая возрастная категория пользователей также начала обращаться к приложениям.
Среди прогнозов развития e-commerce в России в 2021 году отмечены усиление онлайн-потребления, дальнейшее освоение культуры выгодных покупок, учащение случаев использования приложений и омниканальных платформ для совершения покупок.
Ожидается, что 57% респондентов будут проводить больше времени дома, где будут работать (40%), готовить (52%), заниматься спортом (35%) и садоводством (23%).
Criteo — технологическая компания, предоставляющая решения для маркетинга и рекламы. По собственным данным, в компании работает около 2700 сотрудников и насчитывается более 20 тысяч клиентов.
Фото: My Life Graphic / Shutterstock
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