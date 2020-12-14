79% россиян собираются приобрести подарки к Новому году онлайн — исследование

Технологическая компания Criteo проанализировала изменение покупательского спроса россиян в 2020 году. В результате исследования были сформулированы основные тренды в российском e-commerce. Среди них значительный рост онлайн-продаж и популярности маркетплейсов. Rusbase приводит основные результаты исследования.

Основные тренды российского e-commerce в 2020 году:

взрывной рост онлайн-продаж и популярности маркетплейсов.

высокий уровень развития e-commerce по итогам «Черной пятницы» 2020.

формирование новых потребительских привычек под влиянием пандемии.

Выяснилось, что каждый второй россиянин продолжит пользоваться новым форматом онлайн-шоппинга в дальнейшем с вероятностью в 90%. Больше всего новых клиентов получили онлайн-супермаркеты и омниканальные ритейлеры: они отчитались о 1,5–2-кратном росте числа заказов и посетителей с сопоставимым эффектом на выручку.Исследование Criteo показало доминирование онлайна как основного канала покупки подарков к зимним праздникам. 79% россиян собираются приобрести их в интернет-магазинах и приложениях.

Так, онлайн-потребление перестало быть прерогативой миллениалов и поколения Z. В интернет-магазины пришло поколение «молчаливых» и людей в возрасте от 44 до 55 лет. 29% и 39% потребителей этого возраста во время пандемии открыли для себя хотя бы один онлайн-магазин.

изменение спроса в некоторых товарных категориях.

изменения в использовании специализированных мобильных приложений.

В топ-3 популярных товарных направлений в этом году вошли товары для дома, красоты и здоровья (+151%), игры (+129%) и продукция для домашних питомцев (+115%). В прошлом году сегмент «одежда и аксессуары» был на третьем месте, но в этом году сместился на шестое. Вместе с тем, категория «напитки, еда и табачная продукция», напротив, поднялась с седьмого места на четвертое.

В период самоизоляции в топ-3 самых востребованных попали доставка еды (36%), социальные сети (33%) и ритейл шоппинг (33%). Для сравнения, до начала пандемии наибольшей популярностью пользовались сервисы по контролю финансов, ритейл шоппингу и каршерингу. При этом старшая возрастная категория пользователей также начала обращаться к приложениям.

Среди прогнозов развития e-commerce в России в 2021 году отмечены усиление онлайн-потребления, дальнейшее освоение культуры выгодных покупок, учащение случаев использования приложений и омниканальных платформ для совершения покупок.

Ожидается, что 57% респондентов будут проводить больше времени дома, где будут работать (40%), готовить (52%), заниматься спортом (35%) и садоводством (23%).

Criteo — технологическая компания, предоставляющая решения для маркетинга и рекламы. По собственным данным, в компании работает около 2700 сотрудников и насчитывается более 20 тысяч клиентов.

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