В России с начала года резко выросли цены на перелеты в экономклассе

Стоимость авиаперелетов в экономклассе в России резко выросли за первые два месяца года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В январе рост цен составил почти 34% в годовом выражении, а в феврале — уже 42%.

В прошлом месяце цены на перелеты по России в экономклассе выросли до 7244 рубля в расчете на 1 тыс. км. пути. Это дороже, чем в пиковый сезон (в июле) 2022 года, когда средняя цена составляла 6621 рубль на 1 тыс. км.

Вместе с тем, в феврале месячное подорожание перелетов составило 12,7%, что стало самым резким скачком с 2008 года. В прошлом году подорожание в феврале по сравнению с январем составило лишь 6,2%.

В сервисе «Яндекс Путешествия» подтвердили изданию данные Росстата. В компании рассказали, что отметили похожую динамику.

Если анализировать рост цен год к году, то в январе перелет туда-обратно стал дороже на 32%. В феврале зафиксировано подорожание на 42%, до 12,77 тыс. рублей.

«При этом в феврале к январю 2024 года и для перелетов в одну сторону, и для перелетов в обе стороны мы видим рост стоимости примерно на 10%», — пояснили в сервисе.

Какие направления подорожали больше всего

Из любого российского города сильнее всего выросли цены на полеты в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно)

Но на некоторых направлениях отмечается и снижение стоимости. Например, перелеты до Владикавказа подешевели на 22%, а цены на билеты в Нижний Новгород, Владивосток, Сыктывкар и Кемерово остались почти без изменений.

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