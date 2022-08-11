«Ромир» сообщил о падении до нуля индекса экономической уверенности россиян. Его начали измерять в марте – после начал спецоперации на Украине. Тогда индекс составил минус 18%, потом рос, а потом снова упал.

Результаты исследования индекса экономической уверенности россиян опубликовал холдинг «Ромир».

В первую неделю августа индекс составил 0%, упав на 7% от прошлой недели.

«Отрицательная динамика прослеживается, как и среди телезрителей, так и среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве основного источника информации», – отметили в «Ромир».

Индекс рассчитывают на основе мнения россиян о текущей экономической ситуации и ее перспективах. Впервые индекс составили в марте 2022 года, тогда он составил минус 18%. Затем индекс рос и в конце июля составил 7%, но после этого упал до нулевого значения.

Исследование индекса проводят с участием только верифицированных россиян. Выборка репрезентирует население городов России с 10+ тысячами жителей.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock