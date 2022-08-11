«Ромир» сообщил о падении до нуля индекса экономической уверенности россиян. Его начали измерять в марте – после начал спецоперации на Украине. Тогда индекс составил минус 18%, потом рос, а потом снова упал.
Результаты исследования индекса экономической уверенности россиян опубликовал холдинг «Ромир».
В первую неделю августа индекс составил 0%, упав на 7% от прошлой недели.
«Отрицательная динамика прослеживается, как и среди телезрителей, так и среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве основного источника информации», – отметили в «Ромир».
Индекс рассчитывают на основе мнения россиян о текущей экономической ситуации и ее перспективах. Впервые индекс составили в марте 2022 года, тогда он составил минус 18%. Затем индекс рос и в конце июля составил 7%, но после этого упал до нулевого значения.
Исследование индекса проводят с участием только верифицированных россиян. Выборка репрезентирует население городов России с 10+ тысячами жителей.
Фото на обложке: YuryKara /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Треть россиян никогда не меняют пароли от почты и соцсетей — исследование
- 2 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
- 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
12 августа 2022
14 августа 2022
15 августа 2022