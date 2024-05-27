Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%. Показатель роста превзошел ожидания аналитиков — ожидался рост на 35% до 16,4 трлн рублей, по итогу сегмент вырос на 17,1 трлн рублей.
По итогам 2023 года экономика российского сегмента интернета составила 17,1 трлн рублей, показав рост на 40%. Об этом в ежегодном исследовании сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
- электронной коммерции (93% всей российского интернет-экономики) — 15,9 трлн рублей, +39%;
- интернет-реклама и маркетинг — 564 млрд рублей, +45%;
- онлайн-ритейл — 5,3 трлн рублей, +35%;
- сегмент инфраструктуры — 399,4 млрд рублей, +33%;
- цифровой контент —186 млрд рублей, + 99%;
- рынок цифровых книг — 13 млрд рублей, +15%.
Рост экономики рунета превзошел ожидания аналитиков. Специалисты прогнозировали рост на 35% до 16,4 трлн рублей.
Эксперты ожидают роста экономики рунета по итогам 2024 года на 40% до 23,8 трлн рублей. Главным драйвером роста, как и в предыдущие годы, станет сегмент электронной коммерции, отметили в ассоциации.
Фото на обложке: Who is Danny /
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