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Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%. Показатель роста превзошел ожидания аналитиков — ожидался рост на 35% до 16,4 трлн рублей, по итогу сегмент вырос на 17,1 трлн рублей.

Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%

По итогам 2023 года экономика российского сегмента интернета составила 17,1 трлн рублей, показав рост на 40%. Об этом в ежегодном исследовании сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

  • электронной коммерции (93% всей российского интернет-экономики) — 15,9 трлн рублей, +39%;
  • интернет-реклама и маркетинг — 564 млрд рублей, +45%;
  • онлайн-ритейл — 5,3 трлн рублей, +35%;
  • сегмент инфраструктуры — 399,4 млрд рублей, +33%;
  • цифровой контент —186 млрд рублей, + 99%;
  • рынок цифровых книг — 13 млрд рублей, +15%.

Рост экономики рунета превзошел ожидания аналитиков. Специалисты прогнозировали рост на 35% до 16,4 трлн рублей.

Эксперты ожидают роста экономики рунета по итогам 2024 года на 40% до 23,8 трлн рублей. Главным драйвером роста, как и в предыдущие годы, станет сегмент электронной коммерции, отметили в ассоциации.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock

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