Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%. Показатель роста превзошел ожидания аналитиков — ожидался рост на 35% до 16,4 трлн рублей, по итогу сегмент вырос на 17,1 трлн рублей.

Экономика российского сегмента интернета в 2023 году выросла на 40%