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Правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства. 

Правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

В список вошли девять отраслей:

  • авиаперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
  • гостиничный бизнес;
  • общественное питание;
  • организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
  • организаторы конференций и выставок;
  • компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).

По мнению предпринимателей, больше всего от распространения коронавируса пострадают сферы общественного питания, туризма и торговли. 

Фото: Dragon Images / Shutterstock

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