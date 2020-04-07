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Правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Новости
Ксения Самбулова
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства.
Правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусаКсения Самбулова
В список вошли девять отраслей:
- авиаперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
- организаторы конференций и выставок;
- компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).
По мнению предпринимателей, больше всего от распространения коронавируса пострадают сферы общественного питания, туризма и торговли.
Фото: Dragon Images / Shutterstock
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