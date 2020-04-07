Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства.

Правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса