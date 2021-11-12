Роскультцентр и «Культура потребления» проведут конкурс для молодых архитекторов и урбанистов

16 ноября 2021 года откроется прием заявок на всероссийский конкурс «Экосистема Города». Принять участие могут архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет.
Участников ждет:
- обучающий курс от лидеров креативной индустрии в сфере архитектуры и урбанистики;
- работа с профессиональными наставниками-практиками;
- нетворкинг;
- разработка проектов благоустройства для пяти регионов РФ.
По итогу обучения авторы наиболее перспективных проектов примут участие в очных архитектурных воркшопах. В финале им предстоит питчинг идей перед жюри, в состав которого войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов. Лучшие проекты воплотят до 2026 года.
Проект “Экосистема Города” даст возможность молодым талантливым архитекторам принять деятельное участие в преобразовании городской среды совместно с экспертами-наставниками. Это не только обучение, но и построение сети профессиональных связей, которые превратятся в возможности для партнерства
Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте до 16 февраля 2022 года.
«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.
Фото на обложке: Franck Boston /
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