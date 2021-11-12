16 ноября 2021 года откроется прием заявок на всероссийский конкурс «Экосистема Города». Принять участие могут архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Роскультцентр и «Культура потребления» проведут конкурс для молодых архитекторов и урбанистов