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Роскультцентр и «Культура потребления» проведут конкурс для молодых архитекторов и урбанистов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 ноября 2021 года откроется прием заявок на всероссийский конкурс «Экосистема Города». Принять участие могут архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Роскультцентр и «Культура потребления» проведут конкурс для молодых архитекторов и урбанистов

Участников ждет:

  • обучающий курс от лидеров  креативной индустрии в сфере архитектуры и урбанистики;
  • работа с профессиональными наставниками-практиками;
  • нетворкинг;
  • разработка проектов благоустройства для пяти регионов РФ.

По итогу обучения авторы наиболее перспективных проектов примут участие в очных архитектурных воркшопах. В финале им предстоит питчинг идей перед жюри, в состав которого войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов. Лучшие проекты воплотят до 2026 года.

Проект “Экосистема Города” даст возможность молодым талантливым архитекторам принять деятельное участие в преобразовании городской среды совместно с экспертами-наставниками. Это не только обучение, но и построение сети профессиональных связей, которые превратятся в возможности для партнерства
Дария Женихова, СЕО компании «Культура потребления»

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте до 16 февраля 2022 года.

«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

Фото на обложке: Franck Boston / Shutterstock

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