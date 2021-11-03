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Каждый четвертый россиянин готов пересесть на экотранспорт

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Чуть более половин россиян (53%) готовы пересесть на авто на более экологичное при появлении соответствующей инфраструктуры. Самыми привлекательными для них стали электрический (41%) и гибридный (37%) двигатели, интерес к водородному варианту проявили только 9% автолюбителей.

Каждый четвертый россиянин готов пересесть на экотранспорт

Каждый десятый автовладелец готов поменять машину на бензине или дизеле на экологичную только в случае, если другие автомобили вообще перестанут производить, еще 10% ни при каких условиях не рассматривают переход на экотранспорт, говорится в исследовании «СберАвто» для РИА Новости, пишет агенство «Прайм».

Среди преимуществ таких автомобилей перед классическими респонденты выделили существенную экономию на заправке или подзарядке (58%), отсутствие вреда для экологии (49%), более простое обслуживание (44%), и то, что экотранспорт более современный и «умный» (37%).

Из недостатков — слабо развитая инфраструктура для зарядки и заправки (71%), малое количество специализирующихся на данных авто СТО (52%), слишком малый запас хода у существующих на рынке моделей (51%) и их дороговизна (46%). 

Согласно исследованию, 31% респондентов считает, что экологически чистый транспорт не приспособлен к российским климатическим и дорожным условиям.

Для того, чтобы простимулировать интерес к экотранспорту, властям необходимо увеличить количество зарядных станциях на улицах крупных городов, уверены 63% респондентов. 

Среди других способов повысить спрос к такому транспорту автомобилисты выделили отмену транспортного налога на часть экотранспорта в некоторых регионах (60%), стимулирование перехода производителей на локальное производство экологически чистых автомобилей (50%), введение государственных субсидий на покупку экологичного транспорта (64%), полную отмену транспортного налога на весь экотранспорт во всех регионах (52%).

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Чуть больше половины выступили за обязательную установку управляющими компаниями специальных зарядок или заправок в общественных местах, а 46% — за появление более доступных моделей, добавили эксперты.

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Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock

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