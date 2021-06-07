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Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский e-commerce стартап Ecwid Руслана Фазлыева, разрабатывающий конструктор онлайн-магазинов, купила международная облачная компания Lightspeed за $500 млн. Сделку планируют закрыть к концу третьего квартала 2021 года.

Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн

Lightspeed заплатит $175 млн наличными, $325 млн в виде акций. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 сентября 2021 года после проверки регулирующих органов.

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid обслуживает более 130 тысяч клиентов в более чем 100 странах. Выручка компании за последний год составила $20 млн на 50% больше, чем в предыдущем.

Lightspeed разрабатывает облачные решения для рынка e-commerce. Компания базируется в Канаде, имеет представительства в США, Европе и работает по всему миру.

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Фото: Ecwid

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