Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн

Российский e-commerce стартап Ecwid Руслана Фазлыева, разрабатывающий конструктор онлайн-магазинов, купила международная облачная компания Lightspeed за $500 млн. Сделку планируют закрыть к концу третьего квартала 2021 года.
Lightspeed заплатит $175 млн наличными, $325 млн в виде акций. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 сентября 2021 года после проверки регулирующих органов.
Конструктор онлайн-магазинов Ecwid обслуживает более 130 тысяч клиентов в более чем 100 странах. Выручка компании за последний год составила $20 млн на 50% больше, чем в предыдущем.
Lightspeed разрабатывает облачные решения для рынка e-commerce. Компания базируется в Канаде, имеет представительства в США, Европе и работает по всему миру.
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Фото: Ecwid
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