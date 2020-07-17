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Еда и гаджеты: на что россияне тратят больше всего денег

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый Сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД» изучили потребительское поведение россиян во втором квартале 2020 года. Аналитики узнали, что россияне покупают сейчас и на что планируют тратить деньги в будущем. Rusbase ознакомился с результатами исследования. 

Еда и гаджеты: на что россияне тратят больше всего денег

По данным «Платформы ОФД», с апреля по июнь россияне больше всего тратили деньги на продукты питания, электронику и гаджеты, а также на товары для строительства, хозяйства и дачи. 

В категории «Электроника и гаджеты» средний чек составил 6435 рублей — на 27% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Самые популярные товары по объему продаж: smart-телевизоры, игровые приставки, смартфоны и наушники к ним. 

В категории товаров для строительства, хозяйства и дачи средний чек составил 3652 рублей — на 35% выше, чем во втором квартале прошлого года. В топ-покупок по объему продаж вошли сухие строительные смеси, древесные плиты и доски, лакокрасочные материалы и садовый инвентарь.

В продуктовых супермаркетах средний чек покупки составил 488 рублей — на 28% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего россияне покупали овощи, фрукты, мясо птицы и свинину, крупы, чай, кофе и пивные напитки. Потребители сократили количество походов в магазины, но стали больше тратить за один раз.

На что россияне планируют тратить деньги во втором полугодии: 

  • продукты — 43%;
  • оплата жилищно-коммунальных услуг — 38%;
  • медицинские услуги — 21%;
  • ремонт — 20%;
  • образование — 19%. 

Опрос проходил в июле 2020 года, в нем участвовали 3 тысячи респондентов из всех регионов страны. 

Фото: oneinchpunch / Shutterstock

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