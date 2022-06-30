«Яндекс.Еда» запустит сервис премиальной доставки из ресторанов

«Яндекс.Еда» создаст премиальную доставку из ресторанов. Отдельный раздел появится внутри основного приложения, его рабочее название — Ultima. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца августа.
Премиальная доставка будет отличаться от обычной более высокой квалификацией курьеров, отдельной формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов, а также дополнительными боксами, термоупаковкой, набором приборов, пишет «Коммерсантъ».
На старте к проекту подключатся примерно 40 ресторанов, часть из них на доставку раньше не работали. Для того, чтобы подключиться к сервису заведениям нужно соответствовать некоторым критериям: высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня.
Управляющая ресторанами Ugolek и Leveldva Василиса Соболева сообщила газете, что подключение к такому сервису может быть важным для ресторана с точки зрения имиджа. А «Еде» предстоит создать новое восприятие продукта и подчеркнуть его премиальность.
Фото на обложке: Unsplash
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