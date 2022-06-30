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«Яндекс.Еда» запустит сервис премиальной доставки из ресторанов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Еда» создаст премиальную доставку из ресторанов. Отдельный раздел появится внутри основного приложения, его рабочее название — Ultima. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца августа.

«Яндекс.Еда» запустит сервис премиальной доставки из ресторанов

Премиальная доставка будет отличаться от обычной более высокой квалификацией курьеров, отдельной формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов, а также дополнительными боксами, термоупаковкой, набором приборов, пишет «Коммерсантъ».

На старте к проекту подключатся примерно 40 ресторанов, часть из них на доставку раньше не работали. Для того, чтобы подключиться к сервису заведениям нужно соответствовать некоторым критериям: высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня. 

Управляющая ресторанами Ugolek и Leveldva Василиса Соболева сообщила газете, что подключение к такому сервису может быть важным для ресторана с точки зрения имиджа. А «Еде» предстоит создать новое восприятие продукта и подчеркнуть его премиальность.

Фото на обложке: Unsplash

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