Пассажиры S7 Airlines смогут заказать на борт готовую еду из «ВкусВилла»

«ВкусВилл» поднялся на борт S7 Airlines – готовую еду из магазина можно заказать прямо в самолет. Оплатить заказ можно деньгами или милями. Пассажирам доступны девять сетов – самый дешевый стоит 260 рублей.

О новой опции, которая начнет действовать с 19 июля, RB рассказал представитель «ВкусВилла».

Для заказа доступны девять сетов готовой еды, они включают салаты, роллы и сэндвичи, напитки, снеки. Оплатить покупку можно рублями или милями. Минимальная цена – 260 рублей или 700 миль.

«Для меню S7 Airlines мы подобрали 15 различных блюд и продуктов, которые соответствуют нашей концепции качества и получили высокие оценки покупателей», – отметила ведущий менеджер по развитию корпоративных клиентов «ВкусВилла» Екатерина Капеистова.

Заказать еду из «ВкусВилла» прямо на борт можно на рейсах из Москвы или в Москву за исключением полетов из Новосибирска. Рейс должен длиться от 2 до 5 часов, а оформить заказ следует не позднее, чем за 12 часов до вылета.

Летом 2021 года «ВкусВилл» запустил аналогичную опцию на рейсах Azur Air, выполняющих рейсы по направлениям Варадеро, Кайо-Коко, Канкуне, Мале, Ларнаке, Энфиде и Джербе.

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