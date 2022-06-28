Пассажиры S7 Airlines смогут заказать на борт готовую еду из «ВкусВилла»

«ВкусВилл» поднялся на борт S7 Airlines – готовую еду из магазина можно заказать прямо в самолет. Оплатить заказ можно деньгами или милями. Пассажирам доступны девять сетов – самый дешевый стоит 260 рублей.
О новой опции, которая начнет действовать с 19 июля, RB рассказал представитель «ВкусВилла».
Для заказа доступны девять сетов готовой еды, они включают салаты, роллы и сэндвичи, напитки, снеки. Оплатить покупку можно рублями или милями. Минимальная цена – 260 рублей или 700 миль.
«Для меню S7 Airlines мы подобрали 15 различных блюд и продуктов, которые соответствуют нашей концепции качества и получили высокие оценки покупателей», – отметила ведущий менеджер по развитию корпоративных клиентов «ВкусВилла» Екатерина Капеистова.
Заказать еду из «ВкусВилла» прямо на борт можно на рейсах из Москвы или в Москву за исключением полетов из Новосибирска. Рейс должен длиться от 2 до 5 часов, а оформить заказ следует не позднее, чем за 12 часов до вылета.
Летом 2021 года «ВкусВилл» запустил аналогичную опцию на рейсах Azur Air, выполняющих рейсы по направлениям Варадеро, Кайо-Коко, Канкуне, Мале, Ларнаке, Энфиде и Джербе.
Фото на обложке: faustasyan /
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