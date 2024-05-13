Microsoft задействует ИИ в генерации тем для браузера Edge. Их можно будет создать на основе текстового описания. Применить новый инструмент пользователи смогут уже в июне 2024 года.
В браузер Microsoft Edge добавят ИИ-генератор тем. Об этом сообщила компания Microsoft.
Пользователи смогут создать тему на основе текстового описания. Браузер сгенерирует несколько изображений, из которых можно выбрать наиболее подходящее. Также его можно будет установить для страницы новой вкладки Microsoft Edge.
Администраторы получат возможность ввести ограничение на использование ИИ-генератора тем с помощью встроенной политики браузера.
Ранее Microsoft внедрила ИИ-генератор в корпоративную платформу Teams. Пользователи версии платформы с подпиской могут генерировать фоны для видеоконференций.
Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE /
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