Единая биометрия: кто выиграет от создания СП Сбербанка и «Ростелекома»

Сбербанк и «Ростелеком» подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия «Цифровые технологии идентификации». Ранее сообщалось, что главная цель учреждения СП — развитие Единой биометрической системы (ЕБС).

«Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид», — говорится в сообщении компаний, распространённом 7 апреля.

«Объединение двух крупнейших российских компаний — «Сбера» и «Ростелекома» — для совместного развития цифровых технологий идентификации будет способствовать ускоренному развитию [цифровизации ключевых отраслей]», — приводятся в нём слова заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко.

Основным выгодоприобретателем от объединения систем видится государство: созданная 3 года назад Банком России и «Ростелекомом» Единая биометрическая система (ЕБС) на данный момент насчитывает лишь 164 тысячи пользователей. При этом согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в декабре 2020 года, ЕБС получила статус государственной информационной системы, а биометрические данные для неё могут собирать не только банки, но и МФЦ.

Сбербанк же, ранее критиковавший обязательное присоединение банков к ЕБС, параллельно развивал собственную биометрическую систему. Точное количество сдавших свои образцы клиентов крупнейшего банка страны неизвестно; всего же услугами Сбербанка пользуются 100 млн человек.

По мнению собеседника РБК на телекоммуникационном рынке, объединение двух систем выглядит логичным, так как обе отстают от первоначальных планов по темпам набора базы. «ЕБС получит пользователей базы Сбербанка, а у общей системы будет функционал обеих систем, включая сервисы, оказываемые через «Госуслуги», — рассуждает он.

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