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Ассоциация авиакомпаний предложила создать единый «черный список» пассажиров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ассоциация авиакомпаний предложила создать в России единый «черный список» пассажиров. В него будут включать дебоширов и хулиганов, которым предлагается запретить пользоваться авиатранспортом в течение трех лет.

Ассоциация авиакомпаний предложила создать единый «черный список» пассажиров

В России может появиться единый «черный список» пассажиров на авиатранспорте. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее предложение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Согласно предложению, в «черный список» будут включаться пассажиры, совершившие дебош или мелкое хулиганство на борту, например, курение. Срок, на который таким пассажирам будет запрещено пользование общественным авиатранспортом, предложено увеличить с одного года до трех лет.

Также авиакомпании предлагают дать туроператорам доступ к этому «черному списку». «Аэрофлот» подтвердил, что компания уже подготовила проекты изменений в федеральные законы.

На данный момент авиакомпании могут не продавать билеты на свои рейсы пассажирам, которые создали угрозу безопасности на борту, в течение одного года.

Фото на обложке: Nature Peaceful / Shutterstock

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