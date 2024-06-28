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«Сбер», «Т-Банк», «Альфа-Банк» создадут единый QR-код для оплаты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей, пишут «Известия».

«Сбер», «Т-Банк», «Альфа-Банк» создадут единый QR-код для оплаты
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К консорциуму смогут присоединиться и другие игроки, с которыми эти банки сейчас ведут обсуждение архитектуры будущего проекта. 

Его создание пройдет в несколько этапов: сбор заявок, формирование условий и правил управления объединением, после этого подписание соглашения о его создании.

«Создание единого QR-кода от консорциума банков позволит вывести безопасность и удобство платежей на высший уровень», — заявил глава исследовательского агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Тем временем НСПК совместно также тестирует свой универсальный QR. В тестировании сервиса участвуют 15 банков и ряд торгово-сервисных предприятий России. В пресс-службе организации пояснили, что при оплате таким образом покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после этого на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат — через СБП или с помощью других pay-сервисов.

Фото на обложке: Unsplash

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