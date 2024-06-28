«Сбер», «Т-Банк», «Альфа-Банк» создадут единый QR-код для оплаты

«Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Сервис должен стать альтернативой системе быстрых платежей, пишут «Известия».
- Новости
К консорциуму смогут присоединиться и другие игроки, с которыми эти банки сейчас ведут обсуждение архитектуры будущего проекта.
Его создание пройдет в несколько этапов: сбор заявок, формирование условий и правил управления объединением, после этого подписание соглашения о его создании.
«Создание единого QR-кода от консорциума банков позволит вывести безопасность и удобство платежей на высший уровень», — заявил глава исследовательского агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Тем временем НСПК совместно также тестирует свой универсальный QR. В тестировании сервиса участвуют 15 банков и ряд торгово-сервисных предприятий России. В пресс-службе организации пояснили, что при оплате таким образом покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после этого на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат — через СБП или с помощью других pay-сервисов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
- 2 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
- 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 4 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
- 5 «Сбер» заявил об активном расширении штата сотрудников в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
28 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024