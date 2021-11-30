Российский производитель зарядок для электрокаров Edison Technologies привлек 24 млн рублей от двух бизнес-ангелов

Российский стартап по производству сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей и вспомогательного ПО Edison Technologies привлек 24 млн рублей от предпринимателя Алексея Блохина и миноритария «Совкомбанка» Андрея Суздальцева, сообщили RB.ru в компании.

Средства получены в формате конвертируемого займа. Доли в юрлице равномерно распределены между основателем и двумя инвесторами, другие детали сделки компания не раскрыла.

Компания разрабатывает собственные модульные зарядные станции от 50 кВт до 150 кВт для всех типов электромобилей. Они рассчитаны на быструю зарядку — от 40 до 120 минут до 80% емкости и длительную — до 8 часов с полной зарядкой всей емкости батареи.

Первый вид подойдет для установки на федеральных трассах, на вокзалах и в аэропортах, второй — возле жилых домов, офисных и торговых центров.

У станций будет антивандальные крепежи, износостойкий корпус, а работать они будут при температуре -40 градусов до +50 градусов. Бригада инженеров будет обслуживать станции по модульному принципу, неисправный блок они поменяют в течение суток, а компоненты заменят не более чем за 15 минут.

Каждая зарядка, заявляют в компании, оснащена всеми основными видами защиты: от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания, утечки тока и перегрева.

Заряжать станции можно будет не только от сети, но и от собственных фирменных накопителей. Сейчас стартап завершил разработку батарейки, системы управления процессом зарядки, собственного инвертора мощностью 290 кВт и работает над проектированием двунаправленной зарядной станции. Такого рода станции не только дают зарядку в машину, но и при необходимости забирают ее из машины, чтобы отдавать в сеть и поддержать баланс и устойчивость сети.

В планах стартапа на 2022 год — доработать систему одновременной зарядки до 8 автомобилей, что значительно упростит обслуживание в местах повышенного скопления людей и избавит от очередей, а в будущем будет отдельно востребовано в таксопарках. Кроме того, линейка пополнится специальными разъемами для зарядки средств передвижения для людей с ограниченными возможностями, а также для электросамокатов.

Приобрести установки компании и интегрировать их в собственную АЗС, торговый центр сможет любой заказчик, такую же персонализацию можно настроить и для мобильного приложения, отметили в компании.

Edison Technologies создал в сентябре этого года основатель конструкторского бюро Man & Technologies lab Михаил Крапивной. Изначально стартап занимался инженерной разработкой и промышленным дизайном для различных гаджетов гражданского и военного назначения и объектов городской инфраструктуры, в том числе зарядных станций, транспортных дронов, аппаратурой для ИВЛ.

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