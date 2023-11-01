EdTech-рынок в третьем квартале увеличился на 38%

Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала 2023 года увеличился на 38% год к году. Выручка сотни лучших из них составила 31,4 млрд рублей. В этот отчет Smart Ranking впервые добавили сегмент высшего образования «при условии, если компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн-формате».

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) за отчетный период выросла на 38,6%, до 10,9 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

В сегменте детского образования сумма увеличилась на 44%, до 9,3 млрд рублей, в то время как сегмент бизнес-образования сократился на 9,47%, до 1,9 млрд рублей.

Образовательная онлайн-платформа Skillbox снова стала лидером рынка, компания обошла Skyeng: выручка первой в третьем квартале увеличилась на 20% и составила 3,5 млрд рублей.

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