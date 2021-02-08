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Начался отбор стартапов на технологический конкурс EdTech Challenge B2C

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В Москве стартовал прием заявок на технологический конкурс образовательных стартапов EdTech Challenge B2C. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Начался отбор стартапов на технологический конкурс EdTech Challenge B2C

Участниками конкурса могут стать компании из России и стран СНГ, которые разрабатывают технологии в области дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного и корпоративного образования с ориентацией на B2B модель бизнеса. 

Претенденты для EdTech Challenge B2C должны иметь продукт или услугу в версии MVP, в команде проекта — минимум два человека. Основным критерием отбора будет инновационность технологии и ее востребованность на рынке.

Организатором выступает Московский инновационный кластер (МИК) при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

Подать заявку можно до 7 марта на сайте МИК. Финалисты конкурса получат экспертизу от лидеров отрасли и смогут выйти на потенциальных инвесторов, уточнили организаторы конкурса.

Фото: Philip Steury Photography / Shutterstock

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